من الشرقية.. «التأمينات» تطلق رؤيتها المستقبلية

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدأ تطبيق الرؤية المستقبلية للهيئة بمحافظة الشرقية، من خلال إنشاء مكتب استقبال أمامي تكون مهمته استقبال المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمات التأمينية المختلفة منفصل عن مركز رئيسي لتسوية واحتساب جميع الحقوق التأمينية.جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة التأمين الاجتماعي بموظفي المناطق التأمينية بمحافظة الشرقية، وتناول اللقاء شرحا للرؤية المستقبلية وانعكاسها على المواطن والموظف المختص من حيث سهولة الحصول على الخدمة المطلوبة بأقل وقت ممكن.وأشار عوض إلى أنه قد بدأ بمنطقة الشرقية لجعلها مثالا يحتذى به بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، موضحا أن الرؤية سيتم تنفيذها بسواعد الشباب في ظل الخبرة المتراكمة لكبار الموظفين.وأكد عوض أن مركز العمليات الرئيسي سيكون بمنطقة العزازية وتم تجهيزه على أفضل مستوى ممكن من حيث البنية التحتية ووسائل الاتصالات الحديثة، وسيتم توجيه كافة أوجه الدعم اللامحدود لموظفي المركز لتقديم أفضل خدمة ممكنة لاصحاب المعاشات والمستحقين.وطمأن عوض جمهور المواطنين بمحافظة الشرقية من أصحاب المعاشات والمستحقين، أن خدماتهم التامينية ستكون من خلال مكاتب تقديم الخدمه الحالي، وأن الملفات والمسويين فقط هم من سيتم نقل معظمهم طبقا لرغباتهم بمركز العمليات الرئيسي بالعزيزية.