كيف تميز بين الإصابة بكورونا أو سرطان الرئة؟.. طبيب يجيب

كشف رئيس جمعية أمراض الصدر والدرن عصام المغازي، عن التشابه والاختلاف بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا وسرطان الرئة.وقال المغازي لـ"الدستور"، إنه رغم التشابه في الأعراض لدى المصابين بفيروس كورورنا والمصابين بسرطان الرئة، إلا أن هناك عدة اختلافات تساعد في التمييز بين الحالتين.وأوضح المغازي، أن السعال الجاف المصحوب بضيق في التنفس والحمى وآلام في العضلات وفقدان حاسة الشم والتذوق قد تكون أعراضا لمرض كورونا، أما إذا كان السعال مرفقا بدم لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وفي نفس الوقت فقدان الوزن وآلام بالقفص الصدري فإن هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.