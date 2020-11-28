إحباط بيع 260 طن سلع غذائية فاسدة في المحافظات

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين خلال أسبوع في ضبط 8727 قضية تموينية متنوعة، ضمت ضبط 160 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1730 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 233550 جنيه.كما تم ضبط 31 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 576057 لتر لبيعها فى السوق السوداء، ضبط 8536 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1093٫521 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 302 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 260٫849 طن، وضبط 87 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 147٫006 طن.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).