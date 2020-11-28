رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط بيع 260 طن سلع غذائية فاسدة في المحافظات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:39 م
سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين خلال أسبوع في ضبط 8727 قضية تموينية متنوعة، ضمت ضبط 160 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1730 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 233550 جنيه.

كما تم ضبط 31 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 576057 لتر لبيعها فى السوق السوداء، ضبط 8536 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1093٫521 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 302 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 260٫849 طن، وضبط 87 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 147٫006 طن.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ«الأميرة الإفريقية» باستاد القاهرة قبل «نهائي القرن»

وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب فى القليوبية متأثرا بإصابته بكورونا

«محمد» يسرق جثة ابنته «بسملة» من المقبرة في الدقهلية.. ما السر؟

عزل مرتضى وتجميد المجلس.. ننفرد بقرار وزير الرياضة لمجلس الزمالك

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

بعدما أشارت لها انتصار السيسي.. القصة الكاملة لبطلة «الوتد» فاطمة تعلبة

تجديد ندب هانى النابلسى مديرًا للفرقة القومية للفنون الشعبية

سر لقب «الواد علام» الذي أطلقته شادية علي سمير صبري

محمد هشام: أنا أقرب أبطال قصائدي إلى نفسي.. وأتمنى دخول السينما مع «المعري»