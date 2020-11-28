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الثقافة

بعدما أشارت لها انتصار السيسي.. القصة الكاملة لبطلة «الوتد» فاطمة تعلبة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:39 م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
آلاء حسن
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في لقاء قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصار السيسي، مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، كشفت عن الكتب والروايات التي تحب قراءتها، ومن بينها "موسوعة مصر القديمة" لعالم المصريات سليم حسن، "الأيام" وهو سيرة ذاتية لعميد الأدب العربي طه حسين، "عبقرية عمر" للمفكر عباس محمود العقاد، "دون سابق إنذار" للنائبة أنيسة حسونة، ورواية "الوتد" للكاتب الراحل خيري شلبي.

ورواية "الوتد" هي عبارة عن رباعية بأربعة عناوين "الوتد"، "المنخل الحرير"، "العتقى"، و"أيام الخزنة"، يرصد فيها خيري شلبي، الحياة الاجتماعية في المجتمع الريفي بكل جزئياته وتفاصيله، وذلك من خلال شخصية "فاطمة تعلبة" بطلة الرواية والتي قامت ببطولتها الفنانة هدى سلطان، وهي المرأة القوية التي استطاعت إدارة شئون أسرتها الكبيرة.

وتعد "فاطمة تعلبة" هي وتد الأسرة، والتي كان هدفها الأساسي هو تكوين عائلة كبيرة مترابطة وغير مفككة، وتأمين مستقبل العائلة بشراء الأراضي الزراعية لهم ليصبحوا من ذوي الأملاك، ونجحت في السيطرة على قرارات كافة أفراد العائلة، بما في ذلك اختيار زوجات أبنائها دون أن تأخذ رأيهم، فضلا عن التحكم في المنزل بأكمله.

لم تكن شخصية "فاطمة تعلبة" من وحي خيال المؤلف، وإنما شخصية حقيقة، وتعد أحد أفراد عائلة خيري شلبي، فهي زوجة عمه، واسمها الحقيق هو "فاطمة نوحاية" نسبة إلى عائلة نوح، التي كانت تقيم في شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ.

وكان لفاطمة تعلبة تأثير كبير في حياة خيري شلبي، لذا أراد أن يحكي عن تاريخ عائلته من خلال مسلسل "الوتد"، فقد كان أيضا شديد التأثر بأهل قريته ومشاكلها.

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