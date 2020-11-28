ألمانيا تحث على ضبط النفس بعد مقتل عالم نووي إيراني

حثت ألمانيا جميع الأطراف اليوم السبت، على ضبط النفس بعد قتل عالم نووي إيراني بارز وعلى تجنب تصعيد التوتر بما قد يُخرج أي محادثات حول برنامج إيران النووي عن مسارها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "قبل أسابيع قليلة من تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، من الضروري الحفاظ على مساحة الحديث مع إيران بما يسمح بتسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني من خلال التفاوض".وتابع في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "لذا نحث كل الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع أكثر".