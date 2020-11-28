تسجيل أكثر من 3.2 مليون مواطن بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان ورئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل أكثر من 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 6 محافظات وهي "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها منذ يوليو 2019.وأكد السبكي، تجهيز كافة المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية، كما يتم تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، وذلك استعدادًا لتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل بالأقصر والإسماعيلية.وشدد أنه سيتم تم نقل التجربة المشرفة الناجحة في محافظة بورسعيد وبنفس الكفاءة وفق توجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى استمرار إطلاق المنظومة تباعًا مع السير بخطى ثابتة لتشمل المنظومة كل محافظات المرحلة الأولى وهي "السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان".وأشاد السبكي، بجهود الأطقم الطبية والإدارية وأيضًا كل فرد ضمن فريق العمل داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والتي ساهمت في النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظة وخصوصًا دوهم الفعال في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشار رئيس الهيئة إلى نجاح تطبيق الكتاب الدوري الأول الذي أصدرته الهيئة من شهر إبريل والذي كان الهدف منه حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنع تسلل الفيروس داخل المنشآت التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذه بتكاتف جهود كافة العاملين بالهيئة من أطقم الطبية وإدارية، مما كلل نجاح عمل المنظومة في مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأعطى مؤشرات عمل إيجابية داخل كل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية من مستشفيات ووحدات ومراكز طبية.وتابع السبكي أن منظومة التأمين الشامل تهدف إلى تطبيق نظام صحي جديد لمصر يساعد المواطن على الحصول على خدمة طبية متميزة يراعي العدالة الإجتماعية بين كافة المواطنين وبتكلفة رمزية بسيطة وتوازي الخدمة الطبية المقدمة منالقطاع الطبي الخاص في كفائتها، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية والحفاظ على مقدرات الإقتصادية للدولة المصرية.