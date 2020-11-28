التشيك: لقاح كورونا سوف يكون بالمجان لكل السكان

أعلن وزير الصحة التشيكي يان بلاتني عبر التلفزيون الرسمي أنه سوف يتم تغطية لقاحات كوفيد19- من خلال برامج التأمين الصحي للمرضى وسوف تديرها في الأساس الاطباء الممارسون العموميون.وبموجب خطة سابقة كانت فئات مختارة من السكان سوف تتلقى اللقاحات بدون مقابل مادي.وقال بلاتني إن مرض كوفيد19- الناتج عن فيروس كورونا سوف يختفي في حال فقط تم تطعيم نسبة كافية من السكان والنسبة المرغوبة هي 70 %، بحسب ما نقله موقع "انترناشونال براغ راديو"، مضيفًا أن التطعيمات يجب أن تبدأ في الشهور الأولى من 2021، وتخطط الدولة لحملة إعلانات لتشجيع الأشخاص على تلقي التطعيم.