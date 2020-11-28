التشيك: لقاح كورونا سوف يكون بالمجان لكل السكان
السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:37 م
وكالاتطباعة
أعلن وزير الصحة التشيكي يان بلاتني عبر التلفزيون الرسمي أنه سوف يتم تغطية لقاحات كوفيد19- من خلال برامج التأمين الصحي للمرضى وسوف تديرها في الأساس الاطباء الممارسون العموميون.
وبموجب خطة سابقة كانت فئات مختارة من السكان سوف تتلقى اللقاحات بدون مقابل مادي.
وقال بلاتني إن مرض كوفيد19- الناتج عن فيروس كورونا سوف يختفي في حال فقط تم تطعيم نسبة كافية من السكان والنسبة المرغوبة هي 70 %، بحسب ما نقله موقع "انترناشونال براغ راديو"، مضيفًا أن التطعيمات يجب أن تبدأ في الشهور الأولى من 2021، وتخطط الدولة لحملة إعلانات لتشجيع الأشخاص على تلقي التطعيم.
وبموجب خطة سابقة كانت فئات مختارة من السكان سوف تتلقى اللقاحات بدون مقابل مادي.
وقال بلاتني إن مرض كوفيد19- الناتج عن فيروس كورونا سوف يختفي في حال فقط تم تطعيم نسبة كافية من السكان والنسبة المرغوبة هي 70 %، بحسب ما نقله موقع "انترناشونال براغ راديو"، مضيفًا أن التطعيمات يجب أن تبدأ في الشهور الأولى من 2021، وتخطط الدولة لحملة إعلانات لتشجيع الأشخاص على تلقي التطعيم.