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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يتوعد إيران: سنستخدم كل العقوبات لمنع زيادة قدرتها النووية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:39 م
بومبيو
بومبيو
مروة عنبر
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كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على أربع شركات صينية وروسية متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وقال بومبيو، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل التدوينات الصغيرة «تويتر»: «الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربع شركات في الصين وروسيا لدعمها البرنامج النووي الإيراني».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: «سنواصل استخدام كل العقوبات المتوافرة لدينا لمنع إيران من زيادة قدرتها النووية».

واتخذت واشنطن، الأربعاء الماضى، إجراءات عقابية ضد شركتين مقرهما في الصين، وشركتين مقرهما في روسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها ان هذه الشركات المتهمة بأنها وفرت تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني ستواجه قيودا لمدة عامين.

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