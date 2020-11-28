تونس: 2020 كارثية.. وسنواجه العنف بقوة القانون

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم السبت، أن الدولة لم ولن تخضع للابتزاز والمحاولات التي وصفها بـ "البائسة" لليّ الذراع.وقال المشيشي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان خلال بدء المداولات البرلمانية العامة لمناقشة الميزانية العامة للدولة التونسية، إنه لا مجال للاستسلام والعودة الى الوراء، و"كلنا مسؤولون عما وصلت إليه تونس اليوم".وتابع "نحن لا نقبل إلا بالتشارك والحوار ونواجه العنف بقوة القانون.. فالديمقراطية تقتضي تشريك الجميع وفق رؤية تنموية شاملة ورؤية قوامها أبناء الجهات المعنية بالتنمية لضمان حق المواطنين والأجيال القادمة في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة".وأضاف أنه "لم يُطرح يوما أن تتعاطى حكومته مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية مُتغطرسة".وأوضح "كلنا شركاء في الوطن، ومن حق كل مواطن أن يتمتع بثروات هذه البلاد على قدر السواء أيا كانت جهته وأيا كان إنتماؤه،...التنمية الجهوية ليست شعارا يرفع بقدر ما هي منظومة حكم لابدّ من ترجمتها على أرض الواقع.. وهذه الحكومة شعارها إيجاد الحلول وتحقيق الإنجازات، لا خلق المشاكل وافتعال الأزمات".وتابع قائلا "لقد ضاق شعبنا ذرعا من انعدام الاستقرار السياسي،...مصيرنا اليوم بأيدينا، وقدرنا أن نكون كالبنيان المرصوص وأن نحافظ على وحدة شعبنا وعلى سيادة وطننا.. حان الوقت للعمل على برنامج وطني رائد وطموح، يجمع، لا يقصي أحدا ويستجيب لتطلعات بنات وأبناء شعبنا".وعاد رئيس الحكومة التونسية ليؤكد أن حكومته هي "حكومة الانجاز وخلق الحلول وان عدم الاستقرار السياسي يضاعف الضغط على ايجاد حلول"، قائلا "نحن نسعى إلى بناء علاقة ثقة ومصيرنا اليوم بين ايدينا.. تونس في حاجة إلى الروح الوطنية العالية، والحكومة تبسط يدها لكل المقترحات البناءة".واعتبر أن سنة 2020 "كانت كارثية، ليس على تونس فقط بل وعلى أعتى الدول وأكبر الاقتصاديات العالمية"، و"المطلوب اليوم هو خوض معركة مفصلية لإخراج البلاد من الأزمة، ولن تجدوا من هذه الحكومة الا الجرأة والانجاز وتذليل العراقيل"، على حد قوله.واستدرك قائلا "...لكن ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا على تونس هي التراكمات التي أدت إلى الوضعية المالية التي تعيشها البلاد حتى قبل أزمة مرض كورونا"، لافتا في هذا الصد إلى أن نسبة المديونية في بلاده "مرتفعة وقياسية والمؤشرات التنموية في أدني درجاتها".يُشار إلى أن البرلمان التونسي شرع اليوم في مداولات عامة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021 ستتواصل لغاية العاشر من الشهر القادم، وذلك لمناقشة أبواب ميزانية العام 2021 قبل اعتمادها والمصادقة عليها.وتُقدرت الميزانية العامة للدولة التونسية لسنة 2021 بـ 52.6 مليار دينار (19.26 l مليار دولار)، أي بزيادة في حدود 1.8 % مقارنة لميزانية سنة 2020.