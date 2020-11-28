تجديد حبس المتهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت حبس 3 متهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء في ورشة بمنطقة المرج ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "كريم.م، أحمد.ع، سعيد.م" قاموا بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل بدروم ملك المتهم الأول، وتوزيع الأسلحة بمبالغ مالية.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام 3 أشخاص بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل بدروم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.