الاثنين.. نهاية «الجمعة البيضاء»

أكد المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، أن مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الـ ٢٧محافظة مستمرة في تلقى الطلبات من المحلات التجارية لمنح التراخيص والتصاريح، للمشاركة في تخفيضات "الجمعة البيضاء"، حتى يوم الإثنين المقبل.ولفت، في تصريح خاص للدستور، إلى أن إجمالي عدد المحلات التجارية التي حصلت على موافقات وتصاريح بلغت نحو ١٤١٣ محلا تجاريا، والتي تضمنت تقديم طلب مسبق يشمل نسبة الخصومات والعروض على جميع السلع والمنتجات وعدد الأصناف ونوعية المنتجات والموديلات الجديدة.وقال إن المحال التجارية لها حرية الاختيار في طرح المنتجات التي تشارك بها في عروض الجمعة البيضاء، فضلا عن أن لها حرية اختيار نسب التخفيضات بشرط أن تكون حقيقية، مؤكدا أن نسبة الخصومات في مبادرة الجمعة البيضاء للمحال التجارية المشاركة في العروض تراوحت بين نسبة 10% إلى 70% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.