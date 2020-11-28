رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: رعاية الرئيس السيسي لمبادرة «اتكلم مصري» يضمن نجاحها

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:20 م
النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
اعتبر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة " اتكلم مصرى " التى اطلقتها وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بمثابة شهادة نجاح لسياسات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج مؤكدا أن الاهتمام الرئاسى بهذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ المصريين بالخارج سيجعلها واحدة من أهم المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وثمن " أبو جاد " فى بيان أصدره اليوم تكليف الرئيس السيسى لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة " سياسية، رياضية، ثقافية وفنية.." والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها معربا عن ثقته التامة فى قدرة السفيرة نبيلة مكرم على تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية باحترافية ومهنية خاصة أن الواقع أكد نجاح هذه الوزيرة التى اصبحت " أيقونة " الحكومة المصرية وأكدت للعالم كله ان الرئيس السيسى كسب الرهان عندما راهن على قدرة وكفاءة المرأة المصرية فى تحقيق النجاح الكبير فى مختلف المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة المصرية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج قد وجهت الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن رعاية السيد الرئيس للمبادرة يحقق نقلة نوعية ويعطيها ثقلا كبيرا، كما أنها تأكيد لدعم الرئيس السيسى لجهود الوزارة في الحفاظ على الهوية العربية والروح المصرية لأبنائنا من المصريين بالخارج وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم تطوير المحتوى وفقا للتكليفات الرئاسية، وبما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية وكذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل إلى مرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال.

وأكدت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج أن المبادرة -وعن طريق أساليب متعددة منها وسائل التواصل الاجتماعي- ستتيح الفرصة للشباب والأطفال بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها، لأن أبناء الجيلين الثاني والثالث هم سفراؤنا في الخارج ويجب أن يكونوا على دراية كاملة بما يحدث في وطنهم الأم، بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

موضوعات متعلقة

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

الصحة: 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

image description

البرق يضرب سماء دمياط

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

محمد هشام: أنا أقرب أبطال قصائدي إلى نفسي.. وأتمنى دخول السينما مع «المعري»

«الرافدين» تطرح النسخة العربية لرواية «ياكوب فون جونتن»

في ذكراها..غيرة حمدي أحمد من شادية أبعدته عن «ريا وسكنية»

«روائي» حكم بإعدام قتلة «فتاة المعادي».. ما لا تعرفه عن «القاضي» أشرف العشماوي