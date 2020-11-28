«اقتصادية النواب»: السعيد والغضبان يستحقان جائزة التميز الحكومي العربي

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن فوز الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط بجائزة التميز الحكومى العربى إنما هو دليل قاطع على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كسب الرهان إقليميا وعربيا ودوليا فى منحه الثقة الكاملة للمرأة المصرية فى تولى المواقع القيادية بمختلف المؤسسات داخل الدولة المصرية.وقال عبد الحميد، فى بيان، إن فوز الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان باختياره أفضل محافظ عربي ولفريق عمل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد علامة متميزة ومتطورة لمشروعات الطاقة المتجددة، إنما هو تقدير عربى كبير لمصر وللحكومة المصرية.وتابع، أن الدكتورة هالة السعيد تستحق هذه الجائزة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها فى مشروعات التخطيط والتنمية الاقتصادية الشاملة وان اللواء عادل الغضبان يستحق هذه الجائزة بعد نجاحه الكبير فى تغيير وجه الحياة داخل محافظة بور سعيد.وأشاد النائب بمثل هذه المنافسات بين الجهات الحكومية والخدمية في المنطقة العربية التي ترعاها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تزكي قدرات التطوير والتنافسية بما يحقق في النهاية تقدمًا في الخدمات العامة.