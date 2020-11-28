«عامر»: تحقيق إيجابيات عديدة من وراء زيارة الرئيس إلى جنوب السودان

ثمن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة جنوب السودان؛ لعقد اللقاء المشترك مع نظيره الجنوب السوداني، وبحث القضايا المختلفة بين البلدين.وقال «عامر»، في بيان اليوم السبت، إن العلاقات المصرية السودانية لها تاريخ كبير من التعاون المشترك، مشيرا إلى أنه بالرغم من حالة التوتر بالمنطقة إلا أن البلدين يحتفظان بعلاقات جيدة، والدليل على ذلك زيارة الرئيس السيسي التاريخية.وأكد أن هذه الزيارة ستجني الكثير من الإيجابيات التي تساعد على النمو الاقتصادي واستكمال خارطة الطريق في التنمية الاقتصادية.