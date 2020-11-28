بعد تخوفات «الصحة العالمية».. إجراءات على الحامل اتباعها لتجنب الإصابة بكورونا

في ظل اتخاذ الدولة عدد من الإجراءات لحماية السيدات الحوامل من خلال مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض التي تصيب الأم الحامل والجنين تسعى وزارة الصحة لتوفير كافة سبل الدعم للسيدات الحوامل خاصة خلال جائحة فيروس كورونا.وحذرت منظمة الصحة العالمية السيدات الحوامل من عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس خاصة خلال فصل الشتاء.لذلك وجهت الدكتورة ريم حماد استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، عدد من النصائح الهامة للسيدات الحوامل لتجنب انتشار كورونا، مؤكدة أن النساء تتأثر بشدة ببعض التهابات الجهاز التنفسي خلال فترة الحمل لذلك من المهم أن يتخذن الاحتياطات لحماية أنفسهن من فيروس كورونا خاصة خلال فصل الشتاء.ووجهت حماد عدة نصائح للوقاية من كورونا خلال فترة الحمل قائلة إنه على السيدات الحوامل تجنب الخروج من المنزل إلا في الضرورة القصوى أو المتابعة مع الطبيب فقط، وذلك لمنع اختلاطهن وانتقال العدوى، والاهتمام بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالمياه والصابون، مع تجفيفها جيدا، وتقوية الجهاز المناعي بالاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات، وخصوصا فيتامين "سي"، حيث إنه يعزز صحة الجهاز المناعي ويحد من خطر الإصابة بالعدوى.وأشارت إلى ضرورة تجنب لمس الأسطح في الأماكن العامة والحرص على ارتداء الأقنعة وتطهير اليدين باستمرار، والحفاظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن متر بينها وبين أي شخص آخر، والحرص على اتباع احتياطات خاصة بالتباعد الاجتماعي، وتجنب لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدا، حيث تنتقل العدوى عن طريق التلامس.ولفتت إلى ضرورة استشارة الطبيب المعالج عن الفيتامينات والمكملات الغذائية الضرورية للحامل أثناء فترة الحمل، بهدف تعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى، والابتعاد عن المصابين بأعراض الأنفلونزا حتى لو كان دور برد بسيط لحماية جهازك المناعي من خطر الإصابة بالعدوى، والإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية لأنها تعزز من صحة الجهاز المناعي.