محمد نصار «تاجر مخدرات» في «تقاطع طرق»

يواصل الفنان الشاب محمد نصار تصوير مشاهده في مسلسل "تقاطع طرق" أمام النجمة مني زكي، حيث انتهى مؤخرا من تصوير 50% من مشاهده في العمل.ويجسد "نصار" ضمن أحداث المسلسل شخصية تاجر مخدرات، وأعرب نصار عن سعادته البالغة بالمشاركة في العمل أمام النجمة منى زكي، مؤكدا أن المسلسل وأبطاله أضافوا له الكثير.ويتبقى لفريق العمل حوالي أسبوعين من التصوير بشكل كامل، ليتفرغ المخرج تامر محسن بعدها لمونتاج ومكساج المسلسل، ليصبح جاهزًا للعرض فى موسم رمضان.مسلسل "تقاطع طرق" من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.من ناحية أخرى، يستعد محمد نصار للانتهاء من كتابة فيلم تدور أحداثه عن جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يبدأ تحضيراته مطلع العام الجديد.