أشرف عطية: أسوان أصبحت عاصمة الطاقة الشمسية بالعالم (صور)

عقب حصول مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان على جائزة التميز الحكومي العربي فى دورتها الأولى، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هذا المشروع العملاق يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قام بإطلاقه على أرض أسوان لتصبح عاصمة الطاقة الشمسية في العالم كونها تضم واحد من أكبر تجمعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويبلغ عددها ٣٢ محطة بقدرة 1465 ميجا وات.وأشار إلى أنه بفضل هذه المشروعات أصبحت مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بعد أن كانت أحد أهم التحديات أمام الدولة هى توفير الكهرباء قبل عام 2014، حيث وصل إجمالى الاستثمارات بهذا المشروع القومى لنحو 3 مليارات دولار ويقع على حوالى 9 ألاف فدان، موضحًا يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي دخلت جميعها التشغيل الفعلى للخدمة على الشبكة القومية الموحدة.وأوضح اللواء أشرف عطية أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الشمسية، حيث شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة ليس فقط فى مجال توليد الطاقة والتى نستعد الأن لتصديرها لدولة السودان الشقيق فى إطار الاهتمام بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال مشروع خط الربط الكهربائى بين محطة محولات توشكى ووادى حلفا بطول 100 كم.وأكد أن هناك العديد من المشروعات التى إنطلقت على أرض أسوان من مشروعات استثمارية وبنية تحتية وخدمية جديدة وليتوج كل ذلك بإعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى وقبلها عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية لتسطر هذه المحافظة العريقة تاريخ حافل بالإنجازات والطموحات نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء.