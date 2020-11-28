إيبارشية سوهاج تنظم ندوة تكوينية لخدام التربية الدينية

نظم مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية سوهاج، ندوة تكوينية للخدام تحت عنوان "لقاء تعليم مسيحي جيد"، وذلك بدار أم المحبة الإلهية للضيافة بدير درنكة بأسيوط.أقيمت الندوة التكوينية يومي السادس والعشرين، والسابع والعشرين من نوفمبر، بحضور عدد من الخدام من مختلف رعايا الإيبارشية.يأتي ذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج، وقيادة الأبوين أنطون عياد وأرميا عياد، مسؤولي مكتب التعليم المسيحي، وفي إطار التكوين الدائم للخدام.