نشر حاملة طائرات أمريكية بالخليج

نشرت البحرية الأمريكية حاملة الطائرات نيميتز في الخليج الأسبوع الماضي قبل أيام من مقتل عالم نووي إيراني بارز، غير أن البحرية قالت اليوم السبت إن هذا ليس له صلة بأي تهديد معين.وقالت الكوماندر ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين في بيان بالبريد الإلكتروني بعد نشر الحاملة يوم الأربعاء "لا توجد تهديدات معينة دفعت لعودة المجموعة القتالية للحاملة نيميتز"، مضيفا أن إعادة النشر متصل بخفض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.وتابعت "هذا الفعل يضمن أن لدينا قدرة كافية للرد على أي تهديد وردع أي خصم عن التحرك ضد قواتنا خلال خفض القوات".