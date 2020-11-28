مطرانية ملوي عن «أحداث البرشا»: لا تنجرفوا وراء الأعداء

أهابت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس، بعدم الانجراف أو الانخراط وراء أعداء مصر الذين يريدون الفتنة والفرقة ويحرضون على تكدير السلام الاجتماعي والأمن المجتمعي.وأهابت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس في بيان اليوم بأبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، بدرء الفتنة والالتزام بالقانون، وترك العقاب لكل متهم للقضاء العادل في إطار المسؤولية الفردية وأن ننأى بأنفسنا عن قوانين الفوضى أو الانتقام من ذوي أو متاع أو أي إنسان بعيدًا عن تعاليم الأديان التي نتمسك بها، مؤكدة رفضها التام للإساءة إلى الثوابت الدينية من قبل أي شخص.وواصلت: إن الأحداث التي شهدتها قرية البرشا الأربعاء الماضي لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح.