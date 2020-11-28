الصحة الفلسطينية تسجل 1461 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، 15 حالة وفاة، و1461 إصابة جديدة بكورونا، و984 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتوة مى الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، اليوم، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية، و4 حالات وفاة في قطاع غزة.وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة إلى وجود 63 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.