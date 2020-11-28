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فن

رانيا فريد شوقى: البعد الإنسانى جذبنى إلى «ضربة معلم»

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:03 م
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
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أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سعادتها بردود الفعل على مسلسل «ضربة معلم»، الذي يعرض حاليا، مشيرة إلى أن المسلسل يلاقي رواجًا كبيرًا.

وقالت «شوقي»، في تصريح اليوم السبت، إنها تابعت ردود أفعال الجمهور وتعليقاتهم على السوشيال ميديا وكلها جاءت إيجابية ومبشرة، مضيفة أن عوامل عدة جذبتها لهذا العمل منها التركيز على البعد الإنساني بشكل كبير، وذلك في إطار شعبي تشويقي.

وأضافت أنها محظوظة بهذه التجربة التي تظهر فيها بشكل جديد تمامًا في أحداث العمل الذي يناقش العديد من القضايا الاجتماعية ومشكلات الشباب.
وأشارت إلى أنها تجسد شخصية تدعى «تباهي» تمتلك مشغل ملابس، وتخوض صراعات متتالية وتحمل مفاجآت أخرى وستظهر ملامحها فور تصاعد الأحداث الدرامية.

وتدور أحداث المسلسل، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما المؤلفة من 45 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي داخل الحارة المصرية، ويناقش المواقف الحياتية التي يمر بها العديد من الناس.

ويتخلل «ضربة معلم» العديد من مشاهد الأكشن والتشويق، حيث يُناقش العديد من القضايا الاجتماعية والمشكلات التي تواجه الشباب في المجتمع، ويتم تسليط الضوء عليها من خلال بطل العمل محمد رجب، الذي يُجسد دور شاب يُعاني من الفقر ويعيش في حارة شعبية ويعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التي تجعله يدخل فى صراع ما، ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب إلى أن يصل إلى درجة من الثراء.

ويشارك في بطولة مسلسل «ضربة معلم»، رياض الخولي، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ومي سليم، ومحمد نجاتي، وهاجر أحمد، وسلوى عثمان، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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