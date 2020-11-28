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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: أمريكا أغلقت 10 قواعد عسكرية في أفغانستان منذ فبراير 2020

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:04 م
جريدة الدستور
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ذكر تقرير نشرته وسائل إعلامية أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب أغلقت 10 قواعد عسكرية على الأقل في أفغانستان منذ توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الأمريكية وحركة طالبان الإرهابية في فبراير الماضي.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أوضح أن غلق القواعد العسكرية يعد جزءا من الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان حسبما نص عليه اتفاق السلام مع طالبان في محاولة لإنهاء صراع دام لأكثر من 18 عاما.

وكان مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية قد صرح أمس الجمعة لـ"سي إن إن" بأن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيمتز" في طريق عودتها، وذلك تزامنا مع سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق في 15 يناير القادم وفقا لأوامر ترامب.

وأفاد التقرير بأنه تم إغلاق قواعد عسكرية بولايات أفغانية كثرت بها أعمال العنف، حيث كان الدعم المقدم من القوات الأمريكية لنظيرتها الأفغانية هامة للغاية لوقف هجمات طالبان.

ولفت التقرير إلى أنه تم تسليم بعض القواعد العسكرية بشكل كامل للقوات الأفغانية، إلا أن قواعد أخرى تم إخلائها، مع الاحتفاظ بعودة القوات الأمريكية لشغلها في المستقبل، في حال رؤية المسئولين الأمريكية والأفغانية اقتضاء الأمر لذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان وقعتا اتفاق السلام من أجل تحقيق حالة من التهدئة النسبية للقتال بين القوات الأمريكية وقوات حكومة أفغانستان من ناحية وطالبان من ناحية أخرى.

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