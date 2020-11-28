القوى العاملة: تعيين 85 شابًا بمرسى مطروح

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 85 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين وصلوا 143 طالب عمل.وأضاف الوزير، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا بصرف 46 منحة مولود بمبلغ 93 ألف جنيه، و31 منحة زواج بمبلغ 93 ألف جنيه، و17 منحة وفاة بمبلغ 34 ألف جنيه، و3 عمليات جراحية كبرى وصغرى بـ11 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 231 ألف جنيه لـ97 عاملا من المسجلين بالمديرية.