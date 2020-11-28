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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي لـ«الدواء» و«الشراء الموحد»

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:56 ص
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه في إطار استمرار دعم الجهاز للقطاع الطبي وتقديره لدوره الكبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، فقد انتهى الجهاز من اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وكشف الشيخ عن الجهاز اعتمد أيضا الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء المصرية إلى جانب اعتماد جدول وظائفها المستحدثة وذلك بقرار رئيس الجهاز رقم 217 لسنة 2020، مشيرا إلى أن الجهاز يراعى في إعداده للهيكل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي:- التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن قام باعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

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