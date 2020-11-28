الجيش الإثيوبى يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية بإقليم تيجراى

أعلنت قوات الجيش الإثيوبي، اليوم السبت، السيطرة على مواقع استراتيجية في محيط مدينة مقلي، عاصمة إقليم تيجراى.وقال الجيش الإثيوبي، في بيان اليوم، إن "عمليات الحسم العسكرية الأخيرة نحو مدينة مقلي مكنت الجيش الإثيوبي من السيطرة على مدن: حوازين، النجاشي، أديقيه، ماي مسنو، ووقرو، بالكامل من قبضة قوات وميليشيات جبهة تحرير تيجراي".من جانبه، صرح رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبي، الفريق حسن إبراهيم، بأنه تمت السيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية بإقليم تيجراي، والتي وضعت عاصمة الإقليم على مرمى قوات الجيش الإثيوبي التي ستعمل على اقتحامها.وأوضح إبراهيم أن قواتهم تمكنت من إحكام الحصار على مقلي من عدة اتجاهات، بعد سيطرتها على مواقع استراتيجية.ولفت إبراهيم إلى أن قوات الجيش الإثيوبي تتقدم حاليا نحو جبل مسبو، القريب جدا من مقلي، مما سيمكن الجيش من السيطرة على معقل قادة جبهة تحرير تيجراي وعاصمة الإقليم مقلي في غضون أيام قليلة.وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإثيوبي سيطرته على بلدة ويكرو، التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال من مقلي، عاصمة إقليم تيجراي