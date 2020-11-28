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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بمطار القاهرة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
رجال الجمارك
رجال الجمارك
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 رقم  بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه محمد نبيل مأمور تفتيش الركاب فى راكب مصري قادم من الإمارات، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أوأشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى وبدا عليه الارتباك.

وبالعرض على عبدالعال نعمان مدير الادارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من أحمد صبرى وهانى محمود بإشراف أميرة طلبة لتفتيش حقائبه وتفتيشة ذاتيا فتبين وجود 242 دبوس من الدبابيس التى تستخدم فى العمليات الجراحية لتكميم المعدة مخبأة على جسم الراكب.

وتماإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 128 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك. 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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