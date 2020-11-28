ضبط 47 سلاحا ناريا و149 قضية مخدرات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 47 قطعة سلاح ناري، 149 قضية مخدرات وتنفيذ 52850 حكما قضائيا متنوعا.في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط (47 قطعة سلاح ناري، بحوزة 42 متهما.وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 52850 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 5766 محكوما عليه.في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط 149 قضية مخدرات بحوزة 156 متهما، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر البانجو وزنت (6.200 كيلو جرام).كمية من مخدر الحشيش وزنت (4.085 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (2.256 كيلو جرام).كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3.905 كيلو جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (755جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (233 جرام).عدد (11083) قرص مخدر.في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 11 متهما.فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 14 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 324 دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21335 مخالفة مرورية.فى مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.