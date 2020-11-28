ضمن «20 دقيقة تنقذ حياة».. حملة مكبرة للتبرع بالدم بمستشفي فوه

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، تنظيم حملة للتبرع بالدم داخل بنك الدم بمستشفي فوه المركزي، وذلك ضمن مبادرة «20 دقيقة تنقذ الحياة»، تحت رعاية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الشئون الصحية بكفر الشيخ، وإشراف الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية.قالت الدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم بكفر الشيخ، إن الحملة جري تنظيمها بمعمل الدم بمستشفي فوه المركزي، وسط إجراءات احترازية ووقائية وتباعد إجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.وأضافت «عاشور» أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من شباب مدينة فوه، للتبرع بالدم، معربين عن استعدادهم لتقديم كل المساعدة تجاه كل محتاج لقطرة دم في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة ومحاصرة فيروس كورونا.ووجهت مدير إدارة بنوك الدم بكفر الشيخ، الشكر للمتبرعين بالدم، معربة عن تقديرها للدكتور محمد الفار، مدير مستشفي فوه المركزي، والدكتور وليد مفتاح، مدير بنك الدم بفوه، وجميع العاملين ببنك دم فوه، علي جهودهم المبذولة خلال الحملة.