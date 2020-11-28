ضبط 71 متهمًا بـ«السرقة بالإكراه» في المحافظات خلال 4 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط 71 متهمًا بالبلطجة والسرقة بالإكراه، خلال 4 أيام.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.