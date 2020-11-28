ضبط 34 قضية تموينية في حملة على الأسواق بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة اليوم السبت، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.وأسفرت الحملة عن ضبط 34 قضية تموينية؛ «4 مخالفات مخابز بلدية، و4 استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمي، و13 عدم الإعلان عن الأسعار، و11 عدم حمل شهادة صحية».تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.