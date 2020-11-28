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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى يجرى حركة تكليفات محدودة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
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أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، قرارا وزاريا بحركة تغييرات وانتدابات محدودة بقطاعات وهيئات الوزارة، اليوم السبت.

تضمن القرار الوزاري رقم 276 لسنة 2020،  تكليف المهندس محمود على محمد عبدالحليم، رئيسا للإدارة المركزية لمحطات طلمبات سيناء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والذى كان يشغل مدير الإدارة العامة للاحتياجات بهيئة الصرف، وتكليف المهندس شاكر محمد سعد السعداوي، مديرا للإدارة العامة لصرف دمياط بهيئة الصرف، والمهندس ناجى عبداللطيف محمد لبيب، رئيسا للإدارة المركزية للاحتياجات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

كما تضمن القرار الوزاري الصادر اليوم، تكليف المهندس رضا عبدالسلام مدبولى حنفى، مديرا عاما للإدارة العامة لتطوير الرى بوسط الدلتا طنطا والتابعة لمصلحة الرى، وتكليف المهندس أحمد حسن سلطان حسين، مديرا لضبط وتوكيد الجودة فى الوجه البحرى بهيئة الصرف، والمهندس أبو بكر محمد عبدالتواب على، مدير عام الإدارة العامة لتوزيع المياه فى الوجه القبلى بأسيوط.

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