3 مسلسلات رمضانية تنتهي قبل العام الجاري

قاربت 3 أعمال تليفزيونية جديدة على الانتهاء تماما من تصوير كافة مشاهد العمل لبدأ تجهيز المسلسلات للعرض الرمضاني القادم والدخول لعمليات المونتاج والمكساج وذلك قبل انتهاء العام الحالي.البداية مع مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي الذي يصور أسبوعا في الغردقة وأسبوعين في إحدى الدول الأوروبية، جار تحديدها بعد تعثر السفر إلى إيطاليا لاستكمال التصوير هناك خلال الفترة القادمة."القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.ويعود النجم أحمد عز بعد أسبوع لاستئناف تصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، حيث يتبقى له 3 أسابيع تصوير ينهيهم مع نهاية العام الجاري، ويؤدي أحمد عز في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية."هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.ويتبقى للنجمة منى زكي أسبوعين فقط لإنهاء تصوير مسلسلها "تقاطع طرق" الذي تم تأجيله من العام الماضي، ويشارك في بطولته محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.