كورونا.. أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا

سجلت أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء مرض «كوفيد- 19»، وفق تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى حصائل وفرتها سلطات الصحة، اليوم السبت، عند الساعة 8 بتوقيت جرينيتش.وأوروبا هي ثاني أكثر مناطق العالم تسجيلا للوفيات جراء الجائحة مع 400 ألف و649 وفاة، من أصل 17 مليونا و606 آلاف و370 إصابة وراء أميركا اللاتينية والكاريبي (444 ألفا و26 حالة وفاة من أصل 12 مليونا و825 ألفا و500 إصابة).يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.