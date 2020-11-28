إصابات كورونا في سويسرا ترتفع لـ318 ألفًا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 318 ألفا و290 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 4571، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 222 ألفا و100 حتى صباح السبت.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 39 أسبوعا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.