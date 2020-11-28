رابط منصة التعليم المصري الجديدة.. وخدمة الدعم الفني عبر الخط الساخن

حظى رابط منصة التعليم المصري الجديدة الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الجمعة، على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، خلال الفترة الأخيرة وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم الرقمي الذي يقدم مساعدة حقيقية للطلاب للوصول إلى المعلومات في المناهج التعليمية خلال العام الدراسي 2020 - 2021 بكل سهولة ويسر في ظل الظروف الراهنة للبلاد من جراء انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رابط منصة التعليم المصري الجديدة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس منصة جديدة للتعليم في مصر تساعد الطلاب على الحصول على المعلومات الدراسية دون مشقة في العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 من خلال هذا الرابط ( من هنا ) والتي تعد طفرة في مجال التعليم الرقمي الذي تبنته الوزارة والتي تعد دليل شامل لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب للتغلب على احتمالية تعطل الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة وراح ضحيته أكثر من مليون ونصف مواطن من سكان كافة دول العالم ولم يكتشف له العلماء له لقاح حتى الآن.

الخط الساخن لمنصة التعليم الجديدة

وأتاحت منصة التعليم الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم خط ساخن لتقديم الدعم الفني وإمكانية تواصل مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين عبر هذا الرقم 19368، ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة التي تعتمد على الوسائل الرقمية والقنوات الفضائية كبدائل لاستكمال العام الدراسي 2020 – 2021، في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين في مصر.

كيفية استكمال العام الدراسي الجديد في ظل الوسائل التعليمية الجديدة

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي في جميع لقاءاته الصحفية والإعلامية على استمرار العام الدراسي الجديد في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من خلال إطلاق سلسلة من روابط المنصات التعليمية أبرزها رابط منصة التعليم المصري الجديدة يستطيع من خلالها المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم الحصول على كافة المعلومات في المناهج الدراسية للعام الدراسي 2020 – 2021.



