مصرع عامل داخل مصنع بلاستيك في القليوبية

لقى عامل مصرعه داخل مصنع بلاستيك بقرية كفر الشناوى خاطر بمدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع "عبدالستار. ع. ع"، مقيم بمنطقة جبل الطيور بمحافظة المنيا، 18 سنة، عامل، داخل مصنع بلاستيك ملك "سلامة. م. س"، بقرية كفر الشهاوى خاطر بمدينة كفر شكر.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.