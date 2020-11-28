تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، تدريب عملي للسلامة والصحة المهنية بمحطة مياه الشرب بالعدلية، ضمن الخطة الموضوعة لتغطية جميع محطات المياه بالمحافظة؛ بهدف تدريب العمال والفنيين على خطط الطوارئ للسيطرة على تسرب الكلور وإخلاء مصاب وكيفية التعامل المهني مع المخاطر للحفاظ على سلامتهم الشخصية وضمان إنجاز مهام عملهم بالشكل المطلوب.وأشرف على التدريبات، العميد عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، ومسئولي السلامة بالإدارة العامة، محمد السعدني وسعيد محمود ومحمد يوسف.هذا وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، محمد عسل، أن «هذا التدريب مهم للوقوف على مدى جاهزية المحطات للاستعداد الكامل للتحكم الأمثل في حالات الطوارئ ورفع كفاءة المتدربين».