2989 إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة في المنوفية

أكد مصدر طبي بوزارة الصحة وصول إجمالي إصابات فيروس كورونا بمحافظة المنوفية إلى 2989 حالة إصابة حتى اليوم، وذلك منذ بداية ظهور الإصابات ووصول جائحة فيروس كورونا.ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد بمحافظة المنوفية إلى 2989 منذ بداية الجائحة، وأن تلك الإصابات هي ما تم تأكيدها من خلال المسحات المخصصة للفيروس، والتي يتم إجراؤها بمستشفيات وزارة الصحة المصرية، وتظهر نتائجها من خلال المعامل المركزية المنتشرة في المحافظات.وكانت مصادر طبية بوزارة الصحة كشفت عن زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة المنوفية، حيث أظهرت نتائج المسحات تسجيل المحافظة، اليوم، 13 حالة بفيروس كورونا.وأكدت المصادر الطبية بوزارة الصحة تسجيل محافظة المنوفية 13 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتم البدء في التعامل مع تلك الحالات وفق البروتوكول العلاجي المتبع والمعتمد من وزارة الصحة تحت إشراف طبي كامل بمستشفيات المحافظة.