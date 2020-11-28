«الصحة» تطمئن المصريين: الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة والسكان إن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا النستجد (كوفيد- 19)، موضحة أن 6 من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم من 6 إلى 16 سنة لديهم مناعة ضد الفيروس، بسبب إصابتهم بالفيروسات التاجية الأخرى التي تسبب نزلات البرد العادية.وطمأنت الوزارة، في بيان، المواطنين المتخوفين على صحة أطفالهم من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تتخذ كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وناشدت الوزارة المواطنين بالعمل وفقا للإجراءات الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا. بعد الارتفاع الذي حدث في تسجيل الإصابات بالتزامن مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.