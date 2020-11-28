6 مصابين في انقلاب سيارة بطريق «شبرا - بنها»

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر «شبرا - بنها»، بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من المكان، ورفع السيارة من نهر الطريق لتسيير الحركة المرورية.تلقت مديرية أمن بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر بدائرة قسم قها، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 6483 «م.و» بعرض الطريق بسبب السرعة.ونتج عن الحادث إصابة 6 من الركاب بإصابات ما بين جروح وخدوش، فيما عدا حالة واحدة لشخص بالمعاش، دخل في غيبوبة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة ورفع السيارة وفتح الطريق أمام السيارات.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.