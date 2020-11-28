شاب ينتحر بمبيد حشري في المنوفية

استقبل مستشفى زاوية الناعورة التابعة لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، الشاب أحمد حفني بعد انتحاره بتناوله مبيد حشري ليلقى مصرعه بعد فشل محاولة إنقاذه.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، بقيام الشاب "أحمد حفني" 38 سنة ويعمل بمحل كشري بقرية زاوية الناعورة التابعه لمركز الشهداء محل إقامته بالانتحار بتناول مبيد حشري لسوء حالته النفسية.انتقل الرائد أحمد كشك رئيس مباحث مركز الشهداء وتبين أن المتوفى انتحر بتناول مبيد حشري، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.