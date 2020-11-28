رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية، تحديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد النصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ المزعوم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى "وزعمه أنه موظف بمصلحة الشهر العقارى" وقدرته على إنهاء مصالحهم لدى جهة عمله من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده أمام أحد "مكاتب الشهر العقارى والتوثيق" بمنطقة محرم بك، وبحوزته مبلغ مالى.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

السيسى وسلفا كير يعقدان اليوم قمة «مصرية - جنوب سودانية»

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أول ظهور لـ«الأميرة الإفريقية» باستاد القاهرة قبل «نهائي القرن»

الصور

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

image description

البرق يضرب سماء دمياط

image description

ملخص الشوط الثانى لمباراة القرن

image description

أهالي دمياط بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا على حساب الزمالك (صور)

image description

«نهائي القرن».. ملخص الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

السيسى وسلفا كير يعقدان اليوم قمة «مصرية - جنوب سودانية»

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

دراسة: الطهي باستخدام الخشب يسبب تلف الرئة

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة: إحجام طلبة «الفنون» عن أقسام النحت نتيجة مفاهيم تشربوها صغارا

دار الرافدين تصدر «الحضارة الآشورية» لـ خزعل الماجدي

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

اكتشاف مقبرة شمالي الصين عمرها أكثر من ألف عاما