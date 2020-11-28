تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية

قررت محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية، تحديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد النصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ المزعوم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى "وزعمه أنه موظف بمصلحة الشهر العقارى" وقدرته على إنهاء مصالحهم لدى جهة عمله من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده أمام أحد "مكاتب الشهر العقارى والتوثيق" بمنطقة محرم بك، وبحوزته مبلغ مالى.بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.