جامعة القاهرة تصدر مطوية توعوية لطلابها بشأن فيروس كورونا

أصدرت جامعة القاهرة مطوية توعوية بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرزها..- تتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الأساسية التي يجب اتباعها للتعايش مع الوباء بشكل آمن وصحي داخل المجتمع الجامعي وخارجه.-تعلم التعايش مع فيروس كورونا المستجد وتقبل وجوده والعمل على محاولة تقليل المخاطر إلى أدنى حد لنستطيع حماية أنفسنا من هذا الوباء، مشيرًا إلى أن ذلك أفضل من مطالبة الناس بالبقاء في منازلهم.- تعلم التعايش مع الفيروس أمر سهل إن كنا واعين إلى تصرفاتنا، لأن فيروس كورونا أصبح أمرًا حتميًا وواقعًا سيستمر طويلًا كما تشير التقارير العالمية،-كيفية التعامل مع العودة إلى الحياة الطبيعية والنزول إلى العمل جعل بعض الأشخاص يعتقدون أنه لا حاجة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.-جامعة القاهرة تعمل بشكل مستمر على المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا في مختلف الجوانب سواء الصحية أو التعليمية أو البحثية.