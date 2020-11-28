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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أكثر من 500 وفاة بـ«كورونا» فى روسيا خلال 24 ساعة والإصابات تتجاوز 27 ألفًا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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ارتفع عدد الوفيات في روسيا بواقع 510 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية، وتم تسجيل 27100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، الصادرة اليوم السبت، تماثل للشفاء خلال أمس الجمعة، 27296 شخصًا.

وارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و242633 إصابة بينها 39068 وفاة، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن مليونًا و739470 شخصًا، وفق ما نقلت شبكة «روسيا اليوم».

وتعتبر العاصمة موسكو أكبر المدن الروسية تأثرا بتفشي «كورونا»، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها خلال الساعات الـ24 الماضية، 7320، تليها مدينة بطرسبورج، بـ 3695 إصابة جديدة.

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