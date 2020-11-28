الذرية الإيرانية: مقتل «فخري زاده» لن يوقف البرنامج النووي

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زاده لن يوقف ولن يعرقل التقدم في البرنامج النووي لبلاده، مؤكدًا أن "المسار الذي كان ينتهجه فخري زاده، يستمر الآن وبشكل أكثر كثافة "، حسبما أفادت رويترز.وأكدت السلطات المحلية مقتل فخري زاده وأيضا مقتل العديد من المهاجمين.وكان العالم النووي محسن فخري زاده وعدد من الحراسة الأمنية له قد قتلوا في اشتباكات مسلحة وقعت في شرق العاصمة الإيرانية طهران أمس الجمعة، فيما يبدو أنها تكرار لعمليات اغتيال سابقة، ألقت إيران بالمسؤولية عنها على وكالات استخبارات أمريكية وإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وتوعد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف أيضا بالانتقام لمقتل فخري زادة.وأدان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بشدة العملية التي وصفها بـ"الإرهابية العمياء"، مؤكدًا وجود مؤشرات تثبت تورط إسرائيل في عملية الاغتيال، حسبما ذكرت وكالة فارس.وكان أربعة علماء نوويين إيرانيين آخرين قد قتلوا في طهران منذ عام 2010.