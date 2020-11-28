رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الذرية الإيرانية: مقتل «فخري زاده» لن يوقف البرنامج النووي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زاده لن يوقف ولن يعرقل التقدم في البرنامج النووي لبلاده، مؤكدًا أن "المسار الذي كان ينتهجه فخري زاده، يستمر الآن وبشكل أكثر كثافة "، حسبما أفادت رويترز.

وأكدت السلطات المحلية مقتل فخري زاده وأيضا مقتل العديد من المهاجمين.

وكان العالم النووي محسن فخري زاده وعدد من الحراسة الأمنية له قد قتلوا في اشتباكات مسلحة وقعت في شرق العاصمة الإيرانية طهران أمس الجمعة، فيما يبدو أنها تكرار لعمليات اغتيال سابقة، ألقت إيران بالمسؤولية عنها على وكالات استخبارات أمريكية وإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوعد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف أيضا بالانتقام لمقتل فخري زادة.

وأدان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بشدة العملية التي وصفها بـ"الإرهابية العمياء"، مؤكدًا وجود مؤشرات تثبت تورط إسرائيل في عملية الاغتيال، حسبما ذكرت وكالة فارس.

وكان أربعة علماء نوويين إيرانيين آخرين قد قتلوا في طهران منذ عام 2010.

موضوعات متعلقة

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

السيسى وسلفا كير يعقدان اليوم قمة «مصرية - جنوب سودانية»

«محمد» يسرق جثة ابنته «بسملة» من المقبرة في الدقهلية.. ما السر؟

وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب فى القليوبية متأثرا بإصابته بكورونا

الصور

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

image description

البرق يضرب سماء دمياط

image description

ملخص الشوط الثانى لمباراة القرن

image description

أهالي دمياط بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا على حساب الزمالك (صور)

image description

«نهائي القرن».. ملخص الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

السيسى وسلفا كير يعقدان اليوم قمة «مصرية - جنوب سودانية»

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

دراسة: الطهي باستخدام الخشب يسبب تلف الرئة

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة: إحجام طلبة «الفنون» عن أقسام النحت نتيجة مفاهيم تشربوها صغارا

دار الرافدين تصدر «الحضارة الآشورية» لـ خزعل الماجدي

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

اكتشاف مقبرة شمالي الصين عمرها أكثر من ألف عاما