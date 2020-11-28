الاتصالات الايرانية: «فخري زاده» قتل برصاص إرهابيين

وصرح وزير الاتصالات، محمد جواد آذريفي، "لقد قتل فخري زاده برصاص إرهابيين في ضاحية آبسرد شرق طهران"، حسبما افادت رويترز.وأكدت السلطات المحلية مقتل فخري زاده وأيضا مقتل العديد من المهاجمين.وكان العالم النووي محسن فخري زاده وعدد من الحراسة الأمنية له قد قتلوا في اشتباكات مسلحة وقعت في شرق العاصمة الإيرانية طهران أمس الجمعة، فيما يبدو أنها تكرار لعمليات اغتيال سابقة، ألقت إيران بالمسؤولية عنها على وكالات استخبارات أمريكية وإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وأدان وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف بشدة العملية التي وصفها بـ"الإرهابية العمياء"، مؤكدا وجود مؤشرات تثبت تورط إسرائيل في عملية الاغتيال، حسبما ذكرت وكالة فارس.