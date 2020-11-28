استدعاء ضابط التحريات في واقعة رجلي الشرطة المزيفين بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج، باستدعاء ضابط التحريات في واقعة ضبط عاطلين متهمين بانتحال صفة رجلي شرطة وسرقة المواطنين لسماع أقواله.وتبين من التحقيقات، أنه تم المتهمين ضبط وبحوزتهما «طبنجة صوت ومبلغ مالي»، أثناء استيقافهما وتفتيشهما مواطنين بدائرة القسم والاستيلاء منهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، عقب إيهامهما بأنهما رجلا شرطة.وأقر المتهمان خلال التحقيقات، بإيهامهما المواطنين بأنهما رجلا شرطة للاسيتلاء منهم على مبالغ مالية، وأن السلاح لتنفيذ المخطط وإقناع المواطنين أنهما من الأمن.تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.