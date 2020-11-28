أوكرانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

أكد وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد قفز إلى 709701 حالة إصابة، بعد تسجيل رقم قياسي بالإصابات اليومية بالفيروس.وأشار إلى أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 16294 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي في الإصابات بالبلاد منذ تفشي الوباء، وفق ما نقلت "رويترز".ولفت إلى أن 184 مريضا توفوا جراء كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 12093 وفاة.