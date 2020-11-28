أحمد عز يعود لـ«علاء الدين» الليلة

يستأنف النجم أحمد عز، الليلة، عرض مسرحيته «علاء الدين» بعد فترة توقف كبيرة تخطت الشهر، وذلك بعد العودة من صربيا هو وطاقم عمل مسلسل «هجمة مرتدة»، بعد الانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل هناك.ويقدم عز عرضًا، مساء اليوم، مع تقديم عرض آخر من المسرحية 4 ديسمبر المقبل؛ ليدخل ديكورات المسلسل مرة أخرى تمهيدًا للانتهاء من مشاهده بالقاهرة.وكانت إدارة مسرح كايرو شو قررت عودة المسرحية، يوم 28 نوفمبر الجاري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم تقديم عرضين للمسرحية الأول الجمعة 28 نوفمبر، والآخر يوم السبت 4 ديسمبر.وحققت مسرحية «علاء الدين» نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهي من بطولة أحمد عز وتارا عماد وكريم عفيفي وسامي مغاوري ومحمد جمعة وهشام إسماعيل وعدد آخر من النجوم، وفكرة وإخراج مجدي الهواري.